Drugs en drugsgeld onderschept na achtervolging op E19

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 1 februari tot zondag 4 februari 2018 gezamenlijk een internationale actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. 89 van de 870 gecontroleerde mensen waren in het bezit van drugs en 7 van hen waren onder invloed. 14 mensen werden gerechtelijk aangehouden en 5 voertuigen werden in beslag genomen. In totaal namen 207 politieambtenaren deel aan de controleacties.



Tijdens deze actie ging de aandacht van de vier deelnemende landen vooral naar de low-costbussen die reizigers vervoeren tussen de landen. Ook het grensoverschrijdend openbaar busvervoer werd gecontroleerd.



Internationale samenwerking

Mede dankzij het Benelux-verdrag over politiesamenwerking is de actie succesvol geweest. Door dit verdrag kunnen politieambtenaren uit de Benelux sinds januari 2005 in de drie landen verdachten achtervolgen en controleren. Frankrijk neemt ook deel aan die doelgerichte drugsacties. Er werden controles uitgevoerd op de vervoersassen Rotterdam-Roosendaal-Antwerpen-Parijs en Maastricht-Luik-Luxemburg-Metz en dit zowel langs autosnelwegen en provinciale wegen als op treinen, bussen en in drugspanden. In totaal werden in de vier landen honderden voertuigen gecontroleerd op de aanwezigheid van verdovende middelen.



De intensieve samenwerking tussen de deelnemende landen is bijzonder goed verlopen. Er zijn onmiddellijke resultaten geboekt en de actie heeft ook informatie opgeleverd die zeer waardevol is voor de strijd tegen drugs in de toekomst.



Enkele opmerkelijke feiten :

Op zondag 4 februari 2018 is er een voertuig met Franse nummerplaat gecrasht op de E19 ter hoogte van de afrit Meer, na een achtervolging die gestart werd te Hazeldonk (Nederland) door collega’s van de Landelijke Eenheid. In het voertuig werden er twee grote zakken met een totale inhoud van 2 425 kilogram marihuana aangetroffen alsook 7,3 g hasj. De drugs hebben een straatwaarde van 20 000 euro. De bestuurder, een Fransman, werd aangehouden en het voertuig bleek gestolen te zijn. De gerechtelijke sectie van de Federale Wegpolitie van Antwerpen staat in voor de verdere opvolging.

Eveneens in de provincie Antwerpen hebben controles door de Federale Scheepvaartpolitie Antwerpen in samenwerking met de douane ertoe geleid dat men een Nederlander heeft kunnen intercepteren die in het bezit was van 408 gr cannabis (marihuana). Betrokkene stond geseind in het kader van een strafrechtelijke veroordeling voor gewapende overval (4 jaar). De verdachte werd onmiddellijk van zijn vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van de gerechtelijke overheden.

De douane van de provincie Antwerpen heeft ook controles uitgevoerd op de post bij het postcentrum Antwerpen. Deze controles hebben geleid tot resultaten, gezien dat er niet minder dan 66 enveloppen in een zeer korte periode als verdacht werden geïdentificeerd. De controles van deze enveloppen hebben geleid tot de ontdekking van veel verschillende soorten verdovende middelen – onder andere in totaal 124 g cannabis (marihuana), 337 cannabiszaden en 36 XTC-pillen. Deze modus operandi is niet nieuw, maar wordt toch meer en meer gebruikt door de 'nieuwe' drugstoeristen.





