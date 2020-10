Drugs, geld en wapens in beslag genomen

Een onderzoek van het wijkondersteuningsteam Noord leidde de onderzoekers naar een mogelijke 'bovendealer' in Brasschaat. Samen met het wijkteam van Merksem werd de woning van de verdachte geobserveerd.

Toen de bewoner iemand ontving en zaken in de koffer van een wagen plaatste, ging de politie over tot een controle. Er werd in totaal bijna 2 300 gram cannabis en 5 000 euro cash aangetroffen. In de woning van de verdachte werden ook 7 vuurwapens, 2 wapenstokken, een boksbeugel en heel wat munitie aangetroffen en in beslag genomen. De bewoner, zijn vrouw en de bestuurder van het voertuig werden gearresteerd en de drie worden voorgeleid