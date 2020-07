Drugs gevonden bij verschillende huiszoekingen

De politie heeft enkele huiszoekingen uitgevoerd en kon daarbij drugs, geld, lachgas, doping, kogels en een wagen in beslag nemen.

Na de arrestatie van een dealer begin juni kwam het wijkondersteuningsteam van de regio Noord een andere dealer op het spoor. Er werd een toezicht georganiseerd in de Melgesdreef. Toen de verdachte zijn woning verliet met een andere persoon werd na een controle duidelijk dat er cannabis verkocht was. Er werd een huiszoeking uitgevoerd, daarbij werden 43 gram cannabis en 13 voorgerolde joints in beslag genomen. De man (42) werd gearresteerd en wordt voorgeleid.

In Wilrijk leidde een onderzoek van het WOT Zuid tot twee huiszoekingen op de Bist. In samenwerking met het wijkteam van Wilrijk werden twee personen gearresteerd. Er werd een BMW in beslag genomen, 4 165 euro cash, 11 gram cocaïne, 2 flessen lachgas, ampules humane doping en enkele kogels. De 2 mannen (23 en 21) worden voorgeleid

(foto © Belga)