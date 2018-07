Drugs gevonden in diepvries

Bij een huiszoeking in Wilrijk heeft de politie speed en cannabis gevonden. Die zaten verstopt in de diepvries en in een beautycase.

Het wijkonderzoeksteam regio Zuid voerde woensdag op het Valaar een huiszoeking uit in een pand van waaruit vermoedelijk drugs verhandeld werd. Met behulp van de drugshond werd er in totaal 92 gram cannabis en 94 gram speed aangetroffen. De cannabis was verborgen in een beautycase, de speed bleek verstopt in de diepvries. In totaal werd ook bijna 15 000 euro cash geld en twee gsm-toestellen in beslag genomen. De verdachte wordt voorgeleid.

(Archieffoto @ Belga)