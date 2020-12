Drugs op krediet afgerekend

Op zondag was het wijkteam 2 van de regio West bezig met een actie tegen fietsdiefstallen. Ze hielden iemand in de gaten die met z'n fiets stopte op het kruispunt van de Sint-Rochusstraat en de Nationalestraat. Hij keek ongedurig om zich heen en ontmoette een beetje later een tweede man. Zoals verwacht, wisselden de twee iets uit en gingen ze opnieuw elk hun weg.

De politie controleerde de twee. Bij de fietser vond de politie geen drugs. Hij gaf toe dat hij net zijn drugs van de dag ervoor kwam betalen omdat hij die op krediet had gekocht. De tweede man had twee mobiele telefoons op zak, enkele gebruikershoeveelheden cocaïne, tien gebruikershoeveelheden heroïne en een som geld. Bij hem thuis vond de politie nog meer drugs en geld. De gebruiker mocht beschikken, de verkoper van 58 jaar mocht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan in afwachting van zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter.

(foto Google Street View)