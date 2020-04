Drugs verstopt achter kribbe van baby

De Antwerpse politie heeft dit weekend weer enkele drugsvangsten gedaan. Bij een huiszoeking werd cannabis gevonden achter ee kinderbedje van een jonge baby.

Het wijkondersteuningsteam van de regio West merkte dit weekend 2 verdachte mannen op in de omgeving van de Kronenburgstraat. Ze werden gecontroleerd en moesten toegeven juist cannabis te hebben gekocht in een dagwinkel. Er werd meteen een huiszoeking georganiseerd in de winkel en op het thuisadres van de uitbater. De winkel was in overtreding met verschillende zaken, bovenop de vermoedelijke drughandel. In de woning werden 5 personen aangetroffen, waaronder een jonge baby. Achter het kinderbed werd 311 gram cannabis aangetroffen. De winkel werd gerechtelijk verzegeld, de uitbater en 3 andere verdachten werden gearresteerd. Ook de verontrustende situatie van de baby werd doorgegeven aan de bevoegde diensten.

Het wijkondersteuningsteam van de regio Centrum merkte dan weer verdacht gedrag op tussen twee personen in de omgeving van het Centraal Station. De mannen stelden zich verdoken op en er vond een uitwisseling plaats. Eén van de twee gaf toe cannabis te hebben gekocht. Op de andere man werd 935 euro cash aangetroffen. Tijdens een huiszoeking werd ook nog eens 120 gram cannabis in beslag genomen.

Ook het wijkteam van Borgerhout kon een drugsdealer op heterdaad betrappen. Hij had cocaïne en 1 550 euro op zak. De illegale man bleek al gezocht wegens een bevel tot gevangenneming voor... drugshandel.