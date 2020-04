Drugs verstopt in onderbroek

Zaterdag werkte het wijkondersteuningsteam van de regio Centrum op overlast die druggerelateerd is. Daarbij hebben de agenten enkele jonge mannen kunnen oppakken.

In de Zurenborgwijk werd de aandacht van de teamleden getrokken door twee jongemannen die hun auto parkeerden in de Walvisstraat. Ze gingen te voet verder naar de Dageraadplaats en maakten daar contact met een andere jongeman. De inspecteurs zagen dat er iets uitgewisseld werd en dat het duo daarna weer weg wandelde. Toen die twee weer aan hun auto kwamen, ging de politie over tot controle. De bestuurder van de auto had 9,4 gram cannabis in zijn onderbroek verstopt. De passagier had 7,1 gram bij, ook in zijn onderbroek. De politie kon in de gsm's van de verdachten (17 en 18 jaar) aanwijzingen vinden dat ze drugs aan de man brachten. De koper bevestigde dat hij net drugs had aangekocht. Tijdens het verdere onderzoek kwam er nog een derde verdachte (17) in beeld. Bij een huiszoeking vond de politie nog meer cannabis. De drie werden respectievelijk voor de jeugdrechter en de onderzoeksrechter geleid.