"Antwerpen heeft drugsaanpak naar Amerikaans model nodig"

Op sociale media is een filmpje opgedoken waarin Wouter Van Besien, de lijsttrekker van Samen, een aantal overtredingen maakt op de fiets maakt. Van Besien heeft intussen zelf gereageerd en zegt in de toekomst voorzichtiger te zullen zijn..Op Twitter werden de beelden verspreid met deze boodschap erbij: "Meneer fietsveiligheid Wouter Van Besien steekt eerst over door het rood (vlak voor filmpje), rijdt dan over het zebrapad en op het trottoir om dan al spookrijdend de Provinciestraat in te slaan. #hypocriet #hetgrotevoorbeeld", klonk het. Van Besien reageert dat hij een fervent fietser is in de stad en het soms gebeurt het dat hij een shortcut maakt in plaats van twee keer voor het rode licht te wachten. "Ik zal in ieder geval in de toekomst nog voorzichtiger zijn. En verder zal ik er in de volgende legislatuur voor zorgen dat de fietsinfrastructuur in heel de stad beter zal worden."