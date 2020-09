Drugsbende ontloopt celstraffen door procedurefout

Betrapt worden met 650 kilogram cocaïne, maar daar toch niet voor naar de gevangenis moeten. Een negenkoppige drugsbende komt weg zonder straf.

De vangst gebeurde in augustus in het Vlaams-Brabantse Beersel. Antwerpse speurders hadden hun Brusselse collega's getipt. Die zetten de grote middelen in en luisterden telefoons af. Maar dat mag je zonder concrete aanwijzingen voor een misdrijf niet zomaar doen. Een procedurefout dus. Daardoor mogen de negen verdachten de gevangenis verlaten. Het Brusselse parket gaat niet in beroep en dus komen de negen er gewoon mee weg.

(Themabeeld: © Pixabay)