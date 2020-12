Drugsdeal op slippers

Het wijkondersteuningsteam van de regio West kreeg zondagavond aan de Mechelsesteenweg een man in de gaten die druk bezig was met zijn gsm. Ondanks het gure weer was de man slechts gekleed in een t-shirt en slippers.

Er kwam nog een tweede man bij en samen gingen ze de hal van een bankkantoor binnen. Heel korte tijd later gingen ze opnieuw elk hun weg. Gezien het vermoeden van een drugstransactie, greep de politie in. De verkoper die aangewandeld kwam, is gearresteerd. Bij een huiszoeking vond de politie drugs, gsm's en verpakkingsmateriaal. De 18-jarige komt bij de onderzoeksrechter.

(archieffoto Pixabay)