Drugsdealer die aan huis leverde opgepakt

De politie heeft zondagavond een dealer van marihuana kunnen oppakken.

De man reed gezwind op een motorscooter door de Nationalestraat. Leden van het wijkondersteuningsteam zagen hem voorbij rijden en hielden hem in het oog. Ze zagen dat de bestuurder een pand binnen ging, en al heel snel weer buiten kwam. Gezien het vermoeden dat de man net drugs had verkocht, controleerde de politie hem. De verdachte had een aantal zakjes marihuana op zak en een hoeveelheid geld. De politie doorzocht ook zijn huis. De man van 20 jaar werd voor de feiten voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft hem aangehouden

(foto pixabay)