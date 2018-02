Drugsdealer opgepakt

De actie dateert al van donderdagavond. In de Van Craesbeekstraat troffen agenten een man aan die duidelijk zichtbaar onder invloed van verdovende middelen verkeerde. De inspecteurs volgden de man tot aan een woning in de Pekersstraat. Hij ging er binnen en kwam al vrij snel opnieuw buiten om terug naar de Van Craesbeekstraat te wandelen.

Zijn manier van doen deed de politie vermoeden dat de man drugs gebruikte en/of in drugs handelde. Ze gingen over tot controle van de man. Bij het aftasten van de verdachte werden verschillende verfrommelde briefjes geld gevonden. In zijn zak staken een aantal zakjes marihuana.

De man van 37 jaar bekende meteen dat hij handelde in drugs. Het wijkonderzoeksteam ging later in de avond over tot een huiszoeking in de woning van de verdachte. Ook daar werden spullen gevonden die verwijzen naar handel in drugs. Bij de fouille en de huiszoeking werden onder meer volgende zaken aangetroffen:

8 530 euro

Iets meer dan 77 gram marihuana

2 mobiele telefoons

Een precisieweegschaal

Verpakkingsmateriaal

De man werd bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Die zal beslissen over zijn aanhouding.