drugsdealer probeert te vluchten via dak van een garage

Gisteren is een verdachte van handel in verdovende middelen na een achtervolging door de politie gevat.

Het wijkteam van Merksem kreeg de man rond 21 uur in de Kruisbaanvelden in de gaten. Ze herkenden hem al van eerdere feiten. Toen de politie hem wilde controleren, sprong hij op een bromfiets en vluchtte weg. Verschillende ploegen kwamen mee aanrijden om de verdachte te onderscheppen. De vluchter stapte van zijn bromfiets en liep te voet verder. De man, achterna gezeten door onder meer het snelleresponsteam, probeerde op een dak van een garage te klimmen maar werd dan gevat.

Hij had vier dosissen cannabis op zak, wat geld en een gsm. Toen de politie bij hem thuis een huiszoeking ging doen, gooide de oudere broer een doos met cannabis uit het raam. Alles werd gerecupereerd en er is nog een weegschaal en verpakkingsmateriaal gevonden. Beide verdachten (19 en 26 jaar) zijn gearresteerd en de onderzoeksrechter zal beslissen over hun verdere aanhouding.