Drugsdealers, sluikstorters en verkeersovertreders betrapt bij controleacties in Antwerpen

'Er zullen gesloten centra bij komen. We gaan ervoor zorgen dat mensen die op het einde van een procedure te horen krijgen dat ze niet kunnen blijven, indien dat moet, via gesloten centra uiteindelijk uit het land gestuurd worden.' Dat zei Sammy Mahdi (CD&V), de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie, zondag bij VTM Nieuws. 'Ik heb een eerder centrumrechts profiel', aldus Mahdi. 'Mijn huidskleur bepaalt mijn gedachten niet, ik denk dat bij niemand de huidskleur de gedachten zou mogen bepalen. Dus ik zal vooral een goed en kordaat beleid voeren, en ook een humaan beleid.' De CD&V'er wil vooral inzetten op terugkeer, want die cijfers moeten beter, vindt hij. Om mensen te begeleiden naar terugkeer, zal ook worden samengewerkt met steden en gemeenten. Daarnaast moet de procedure korter. 'Als mensen die een asielaanvraag indienen soms een jaar tot twee jaar op een antwoord moeten wachten, dan krijg je die mensen uiteindelijk ook niet meer weg.' Over het gevoelige thema van de woonstbetredingen, zei Mahdi: 'What's in a name. Ik zal alle nodige wettelijke initiatieven nemen die ik kan om op te treden tegen mensen die manifest weigeren om deel te nemen aan het terugsturen.' Foto Belga