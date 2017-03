Drugsdealers verooreeld

Drie jonge kerels werden vandaag veroordeeld tot cel- en werkstraffen omdat ze vorig jaar met drugs betrapt werden in de Antwerpse wijk Luchtbal.

Een politiepatrouille merkte 2 mannen op in een wagen die 'sportief' reden op de E313. Ze volgden de wagen tot op de Luchtbal. Daar hadden ze blijkbaar een afspraak met een derde jonge man. De politie besliste daarop om tot controle over te gaan. Een van hen had 22,6 gram cocaïne op zak, verdeeld in gebruiksdosissen. In de auto van de 2 anderen werd ook nog eens 20 gram cannabis gevonden. Daarop werden ook zij gearresteerd.

Een van de 3 kon, toen hij geboeid werd de benen nemen, maar gaf zichzelf 18 uur later aan, nog steeds met de handboeien om de polsen.

De rechtbank vond de feiten ivm drugdealen bewezen en veroordeelde Mounir S. tot twintig maanden cel, waarvan een jaar effectief. Haytham E.B. kreeg een werkstraf van 130 uur en Brahim C. kreeg twee jaar voorwaardelijk.