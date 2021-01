Drugshond Dio vindt cannabis

In de Lodewijk Ontropstraat in Wilrijk is een drugsverkoper gevat. Gezien er wel wat overlast is in die buurt, heeft het plaatselijke wijkondersteuningsteam er kortstondig toezicht gehouden.

Op een gegeven moment draaide een auto de straat in korte tijd later verliet iemand een woning en nam achteraan plaats. Enkele tellen later verliet die man de auto weer en ging opnieuw naar binnen. De inzittende van de wagen bleek net cannabis gekocht te hebben. Er volgde een huiszoeking waar het snelleresponsteam en drugshond Dio voor mee in ondersteuning kwamen. Er zijn verschillende voorverpakte dosissen cannabis gevonden, verpakkingsmateriaal, twee weegschaaltjes en cash geld. De verdachte van 21 jaar werd gearresteerd en komt bij de onderzoeksrechter. De bezwarende spullen zijn in beslag genomen.

(bericht en foto : Politie Antwerpen)