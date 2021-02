Drugsondersteuningsteam achtervolgt drugsdealer van Antwerpen tot in Malle

Het drugsondersteuningsteam (DOT) heeft gisteren in Malle een vermoedelijke dealer gevat. De verdachte reed met een opvallende rijstijl door Antwerpen en hij was voortdurend op zijn gsm bezig. Het team vermoedde dat de man zich bezighield met drugszaken en besloot hem in de gaten te houden.

De rit ging tot in Malle waar de bestuurder uiteindelijk aan Grootakker contact maakte met iemand anders. De twee wisselden iets uit en op dat moment ging de politie over tot controle. Het werd snel duidelijk dat de bestuurder van de auto wel degelijk drugs verkocht had. Bij de fouille is een som geld gevonden. In de auto lagen verschillende hoeveelheden cocaïne. Bij hem thuis vond de politie nog meer aanwijzingen voor handel in verdovende middelen. Alles werd in beslag genomen, ook de auto waarmee de verdachte (20) zich verplaatste. Hij komt bij de onderzoeksrechter. De klant die cocaïne kocht, kreeg een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld.