Drugsondersteuningsteam had dit weekend de handen vol

Een gerichte actie van het drugsondersteuningsteam van de Antwerpse politie dit weekend was heel succesvol.

Het drugsondersteuningsteam merkte zaterdagavond een jongeman op met een elektrische deelfiets. Hij maakte kort contact met twee inzittenden in een wagen, nam iets uit zijn sok en gaf dit aan de passagier. De politie hield de man nog even in de gaten en arresteerde hem. Er werd een huiszoeking georganiseerd waarbij 358 gram cannabis, 536 xtc-pillen en een kleine hoeveelheid ketamine werd aangetroffen. Er werd ook 1 480 euro cash in beslag genomen. De jonge kerel (19) werd voorgeleid.

Het wijkondersteuningsteam van de regio West arresteerde op zaterdag twee mannen die in aanmerking kwamen voor drugshandel. Er werd 439 euro, een bromfiets, enkele gsm-toestellen en enkele hoeveelheden cocaïne en cannabis in beslag genomen. Tijdens de controleactie werden ook 19 verkeersboetes uitgeschreven voor gevaarlijk en associaal rij- en parkeergedrag.

Tot slot vatte ook het wijkondersteuningsteam van de regio Noord een dealer in de omgeving van de Bredabaan. De deal werd in beeld gebracht dankzij het cameranetwerk, een verkoper stak iets in de jaszak van een man die ogenschijnlijk stond te wachten. Bij de vermoedelijke verkoper (30) thuis werd 41 gram mdma, 8,5 gram ketamine en een weegschaal aangetroffen.

(Archieffoto Politie Antwerpen)