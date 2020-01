Drugsteams vatten dealers in Deurne, Wilrijk en Provinciestraat

Verschillende wijkondersteuningsteams konden het voorbije weekend overal in de stad dealers vatten. Er werd heel wat drugs en cash geld in beslag genomen en meerdere verdachten werden voorgeleid. Ook het drugsondersteuningsteam kon een slag slaan.

Drugsondersteuningsteam heeft beet in Wilrijk

Het drugsondersteuningsteam merkte vrijdagavond tijdens toezicht in Wilrijk een huurvoertuig op. Een korte observatie maakte duidelijk dat er sprake kon zijn van een drugshandel. Toen het team een vermoedelijke deal vaststelde werden verkoper en klant gecontroleerd en werden de vermoedens bevestigd. De verkoper bleek in het bezit van 50 verkoopshoeveelheden cocaïne, goed voor 43 gram. Hij had ook 145 euro op zak. De 22-jarige man bleek te verblijven in een hotel, op zijn kamer werd nog eens 1 000 euro in beslag genomen. De verdachte wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Dealer aan het kerkhof in Deurne

Het wijkondersteuningsteam regio Oost merkte zaterdag een druggebruiker op in de omgeving van het kerkhof op de Lakborslei. Ze besloten de man te observeren en zagen hoe een luxevoertuig met Duitse nummerplaat aanreed en de bestuurder uitstapte en contact maakte met de man. De koper, de verkoper en zijn twee passagiers werden staande gehouden. De dealer had cannabis in zijn onderbroek verstopt en de jonge kerels hadden opvallend veel (3 325 euro) cash geld op zak waar ze geen verklaring voor konden geven. Er werd een huiszoeking georganiseerd, daarbij werd 155 gram cannabis in beslag genomen, samen met 6 gsm’s. De drie verdachten bleken ook gekend voor eerdere drugsgerelateerde misdrijven. De man (20) die de deal pleegde werd voorgeleid en is aangehouden.

Dealer uit de Provinciestraat geplukt

Het wijkondersteuningsteam van de regio Centrum merkte tijdens toezicht in de omgeving van de Provinciestraat een voertuig op dat gekend was voor drugsfeiten. De bestuurder werd gecontroleerd en bleek in het bezit van 13 verkoopshoeveelheden hasj. In het voertuig werden nog eens 24 dosissen hasj en 84 gram heroïne aangetroffen. De man (47) wordt voorgeleid, zijn auto werd ook in beslag genomen in opdracht van de magistraat.

Café gesloten na drugsverkoop

Het wijkondersteuningsteam en het wijkteam van de atheneumbuurt merkten tijdens een controleactie verdacht gedrag op aan een café in de Van de Wervestraat. De klanten gaven steeds een hand aan de uitbater en verlieten het café weer zonder iets te drinken. Met dank aan drugshond Bo worden tijdens de controle van het café drugs gevonden, ondanks de inspanningen van de uitbater om deze te verstoppen. Aanvankelijk probeerde de uitbater een huiszoeking in zijn woning te voorkomen door zijn adres te verbergen, maar dankzij een kort onderzoek kon dit toch achterhaald worden. Opnieuw slaagt Bo erin om drugs en een honderden euro’s cash geld te vinden. Het café werd verzegeld, de verdachte (19) werd gearresteerd en wordt voorgeleid. In totaal werd 31 gram cannabis, 29 gram hasj, 41 xtc-tabletten en 1 300 euro in beslag genomen.

Foto's: Politie Antwerpen