Drugsuithalers gaan brutaal te werk : overval op bewaker in pure maffiastijl

In de haven is vorige nacht een brandwacht met veel agressie aangevallen op kaai 206. De man was er aan het werk.Rond één uur werd de man uit zijn wagen gesleurd. Hij kreeg een zak over het hoofd en werd over het beton gesleurd. Het slachtoffer is in het dok gesprongen om de te ontkomen aan de daders.

Een gewelddadig incident op een niet onbesproken kaai. We gaan naar collega Lynn Gilot voor meer uitleg.