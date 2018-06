Drugszaak van vroegere tv-figuur Frank Masmeijer uitgesteld

De behandeling van een omvangrijk drugsdossier, waarin ook de Nederlandse ex-televisiepresentator Frank Masmeijer vervolgd wordt, kent een valse start.

Nadat vandaag al een halve procesdag verloren was gegaan met onder meer het wachten op een tolk, besliste het Antwerpse hof van beroep om de zaak pas na het gerechtelijk verlof te behandelen.

Frank Masmeijer werd in oktober vorig jaar veroordeeld tot acht jaar cel voor zijn aandeel in de invoer van 467 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Samen met hem stonden nog 46 andere beklaagden terecht in het dossier, dat uit drie samenhangende drugszaken bestaat.

De rechters spraken celstraffen tot tien jaar uit, goed voor 227 jaar cel in totaal, alsook 1,3 miljoen euro aan boetes. Een 35-tal beklaagden zijn in beroep gegaan, onder wie ook Frank Masmeijer. Hij was vandaag niet op de zitting aanwezig.

