Druk jaar voor de drugshonden

De drie drugshonden van Politiezone Antwerpen kenden een druk 2020. De twee veteranen van het team (en bovendien broer en zus) Bo en Racko kregen in het najaar gezelschap van Dio. In totaal vonden de drie drugshonden kilo's drugs en vele tienduizenden euro's aan cash geld. Naast de honden van het eigen hondenteam doet PZA ook beroep op speurhonden van de federale hondensteun en de douane.

Bo

Bo voerde in 2020 93 huiszoekingen uit, ondersteunde 58 keer een geplande actie en doorzocht 53 voertuigen. Ze doorzocht ook 7 horecazaken in het begin van het jaar (voor de start van de lockdown).

In totaal vond Bo 2,8 kilo cocaïne, 1,5 kilo hasj en 8,6 kilo cannabis. Er werden nog meer dan 6 500 xtc pillen gevonden, alsook 20 kilo speed en 365 gram heroïne. Tot slot vond Bo ook 205 815 euro cash geld.

Racko

Racko, de broer van Bo, voerde 133 huiszoekingen uit, was aanwezig tijden 139 acties en controleerde 95 voertuigen en 10 horecazaken. Hij vond 1,3 kilo cocaïne, 773 gram hasj, 4,5 kilo cannabis, 73 xtc-pillen, 220 gram speed en 21 gram heroïne. In totaal vond hij ook bijna 122 000 euro cash geld.

Dio

Sinds eind september is ook Dio actief bij het hondenteam. Zij is de eerste opvolger wanneer Bo en Racko aan hun welverdiend pensioen zouden beginnen. Dio was op enkele maanden tijd actief bij 20 huiszoekingen, 19 acties en ze doorzocht 14 voertuigen. Daarbij werden kleine hoeveelheden cocaïne en hasj gevonden, maar ook 190 gram cannabis, 121 gram heroïne en maar liefst 53 675 euro.

Jeppe

Met hond Jeppe is er ook een vierde drugshond voor PZA bezig aan de opleiding. Hij zou in het najaar operationeel zijn.

