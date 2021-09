Druk kruispunt werd tijdelijk afgesloten door gaslek

En of het opnieuw een spektakel was. Het Bloemencorso van Loenhout. Dat trouwens live te volgen was op ATV. En zo kreeg u thuis de bijzondere sfeer van het Bloemencorso mee. Want dat is waar het om draait in Loenhout: samenkomen om grootse dingen te realiseren. Iets wat door corona vorig jaar niet kon. Nu dus wel en dat is voor veel buurtschappen dan ook de inspiratiebron geweest voor de bloemenwagens.