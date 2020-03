De stad Antwerpen gaat dan weer jeugdwerkers inzetten in parken en op pleinen om jongeren duidelijk te maken dat ze best niet in al te grote groepen afspreken. Want binnen blijven hoeft voorlopig niet, maar voldoende afstand houden natuurlijk wel. Dat heeft onderwijsschepen Jinnih Beels vanochtend gezegd in 'Wakker Op zondag'.