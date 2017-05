Drukdrukdruk in en rond Antwerpen

De uittocht voor het Hemelvaartweekend zorgt ervoor dat het druk is op veel wegen. In Antwerpen zijn er al de hele dag problemen. Zo zijn er betonherstellingswerken aan de Antwerpse ring richting Nederland. Die veroorzaakten vanmorgen al behoorlijk wat verkeershinder. Vanmiddag waren ze afgerond, maar een ongeval met drie personenwagens in Borgerhout zorgde daar opnieuw voor lange wachttijden vanaf de Kennedytunnel.

Ook richting Gent en dus de kust was het deze namiddag nog aanschuiven geblazen over een groot deel van de Antwerpse ring. Er doken allerlei problemen op. Op het viaduct van Merksem was er een defecte wagen op de pechstrook, waardoor men ook de rechterrijstrook een tijdje afsloot. Met uiteraard ook wel wat hinder tot gevolg.