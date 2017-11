Het wordt de zwaarste avondspits van het jaar. het slechte weer en ladingverlies op de A12 zijn de belangrijkste oorzaken.

Na een zware ochtendspits, wordt het nu ook een verkeerschaos in de avondspits. Al vanaf 16u is het aanschuiven op de Ring. "Het ziet allemaal vuurrood", laat Peter Bruyninckx van het verkeerscentrum weten. Er was ook een ladingverlies op de A12. Een tijdlang waren er maar 2 van de 4 rijstroken beschikbaar. De problemen zijn intussen van de baan, maar er staat nog steeds een gigantische file, van Berendrecht tot Ekeren en op de R2 aanschuiven van Beveren tot aan Antwerpen Haven.

(foto © Belga)