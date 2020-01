Drukke nacht voor de hulpdiensten in Antwerpen

De Antwerpse hulpdiensten hadden de handen vol vannacht. Er waren heel wat incidenten met vuurwerk. Er ontstond een terrasbrand in Merksem en in Deurne werden ramen ingeslagen.

Ondanks het uitdrukkelijk verbod zijn er in het Antwerpse toch heel wat illegeale vuurpijlen de lucht ingegaan. Ook waren er heel de avond en nacht door medlingen van branden in vuilnisbakken. En aan de Groenendaallaan moest de brandweer een brand blussen op een terras, nadat er een vuurpijl was terecht gekomen.

In Borgerhout werden 2 bromfietsen in brand gestoken en in Deurne werd het raam van een advocatenkantoor ingeslagen en werd er vuurwerk naar binnen gegooid. Meer in het ATV-nieuws.

(foto GvA - BFM)