Drukste dag om op vakantie te vertrekken

Veel mensen vertrekken vandaag op vakantie en dat is ook te merken op de wegen. Mobiliteitsclub VAB monitort de situatie op de weg, zodat landgenoten die nog moeten vertrekken er rekening mee kunnen houden. Wie naar Slovenië wil, moet nu rekening houden met langere wachttijden. Op dit moment verlies je bij de Karawankentunnel meer dan 2 uur en 25 minuten in de files, da's meer dan dubbel zoveel als vorig jaar.

In Frankrijk begint het verkeer op de Autoroute du Soleil toe te nemen, maar is het nog een stuk minder druk dan vorig jaar. Op de route Luxemburg - Lyon - Spaanse grens is er een verliestijd van 1 uur 20 minuten. Op de route Lille - Parijs - Bordeaux - Spanje is er 1 uur 10 minuten vertraging. Vorig jaar was dat nog 3 uur vertraging. Op de route Parijs - Narbonne via Clermont-Ferrand is er 1 uur 20 minuten vertraging en op de route Parijs - Narbonne via Limoges 1 uur 15 minuten vertraging. Voor de Mont Blanctunnel is er geen vertraging.

In Duitsland is er omstreeks 10 uur druk verkeer tussen München en Salzburg in het zuiden van het land. Ook richting Denemarken op de A7 Hamburg - Flensburg loopt de wachttijd nu fel op.

In Oostenrijk moet je rekening houden met 25 minuten vertraging op de A10 Salzburg-Villach en nog eens 2 uur 25 minuten tijdverlies voor de Karawankentunnel richting Slovenië bij Villach (A11). Dit is meer dan dubbel zoveel als vorig jaar. Je verliest ook 25 minuten op de B179 (Fernpass) richting Innsbruck.

In Zwitserland heb je op de route Bazel - Como via de Gotthardtunnel 55 minuten vertraging. Vorig jaar was dat op dit moment nog 2 uur 15 minuten.

Foto Belga