Goed nieuws voor de bewoners van het Nieuw Zuid. De stalen platen van de tijdelijke weg vlakbij het justitiepaleis worden vandaag vervangen door rubbermatten. Auto’s rijden over die weg om de parking van het Zuid en supermarkt Colruyt in te rijden. De stalen platen zorgden de afgelopen weken voor hels kabaal waar buurtbewoners veel last van hadden. In overleg met de schepen werd naar een oplossing gezocht. Vanaf vandaag zou de geluidsoverlast drastisch moeten verminderen.