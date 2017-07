Drummer Radiohead bestolen in Antwerpse winkel

De drummer van Radiohead verspreidt via zijn Twitteraccount een foto van een beveiligingscamera die de diefstal van zijn portefeuille registreerde.

Gisteren gind Clive Deamer, de drummer van Radiohead shoppen in Antwerpen. In een boekenwinkel aan de Melkmarkt werd hij beroofd van zijn geldbeugel. Toen de drummer merkte dat hij bestolen was, vroeg hij de camerabeelden van de winkel op. Hij nam een foto en zette die op zijn Twitteraccount. Ondertussen heeft ook de politie de beelden opgevraagd. Er werd nazicht gedaan in de buurt, maar zonder resultaat. Radiohead trad gisteren op in Werchter.