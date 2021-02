In de meest vaccinatiecentra zijn ze nog niet toe aan het vaccineren zelf. Meer zelfs, daar hebben ze ook nog altijd niet echt vooruitzichten wanneer ze er effectief aan de grote massa kunnen beginnen. De zone Zora hield deze namiddag haar dry-out, de generale repetitie zeg maar. Enkele vrijwilligers lieten zich zogezegd vaccineren. Dat gebeurde in de AED-studio's in Lint.