Duaal leren, nu ook in het volwassenenonderwijs

Vanaf dit schooljaar gaan 15 projecten in hogescholen, universiteiten en centra voor volwassenonderwijs aan de slag met duaal leren. Ze ontvangen hiervoor Vlaamse en Europese middelen. Het provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs CVO Vitant is één van de uitverkorenen. Dankzij de praktijkgerichte duale aanpak in hun opleidingen elektromecanicien, transport- en logistiek medewerker leren cursisten competenties aan op de werkvloer. Dit zorgt voor een betere arbeidsmarktpositie voor de cursist.

Na de introductie van duaal leren in het secundair onderwijs, wordt de combinatie leren op de werkvloer nu ook geïntroduceerd in het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. CVO Vitant biedt vanaf het schooljaar 2019 - 2020 ‘leren op de werkvloer’ aan. Het Europees Sociaal Fonds selecteerde 15 projecten die samen 1,5 miljoen euro ontvangen om duaal leren op te starten.



CVO Vitant is 1 van de 4 uitverkoren centra voor volwassenenonderwijs waar je vanaf dit schooljaar kan starten met duaal leren. Voor de opleidingen elektromecanicien, transport- en logistiek medewerker combineer je leren in het centrum én op de werkplek. Vanaf 16 jaar kan je aan de beroepsopleiding beginnen. De component Aanvullende Algemene Vorming volgen om een diploma secundair onderwijs te behalen, kan vanaf 18 jaar.



Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs: “De provincie zet sterk in op duaal leren om zo iedereen een kans te geven. Al onze provinciale scholen bieden duaal leren aan in het secundair onderwijs. We zijn fier dat we ook op het vlak van het volwassenenonderwijs een voortrekker zijn in Vlaanderen. De opleidingen elektromecanicien, transport- en logistiek medewerker kan je in de provincie Antwerpen enkel bij CVO Vitant volgen via een duaal leertraject. Wie afstudeert in die richting heeft een grote kans op een job. Bedrijven zijn vragende partij om deze opleidingen te stimuleren.”

Infomomenten duaal leren voor volwassenen in provincie Antwerpen



Voor het opleidingstraject transport- en logistiek medewerker vinden de infomomenten plaats op maandag 26 augustus om 13 en om 19 uur en op zaterdag 31 augustus om 10 uur op Campus Maalboot, Maalbootstraat 19 in Hoboken. Voor de infomomenten elektromecanicien ben je welkom op dinsdag 27 augustus en donderdag 5 september van 18 tot 20 uur op Campus De Masten, Kapelsestraat 222 A in Kapellen. Meer info: www.cvovitant.be. Bedrijven die interesse hebben om deel te nemen aan een duaal leertraject kunnen contact opnemen met CVO Vitant.

(bericht en foto : Provincie Antwerpen)