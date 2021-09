In het Middelheimmuseum konden de bezoekers vandaag voor één keer rondwandelen met een beeldhouwwerk. Kunstenares Maika Garnica maakte voor het museum een 120 kilogram zware bronssculptuur die bedoeld is om door het publiek te worden gedragen. Het is één van de nieuwe werken die het museum liet maken door drie jonge kunstenaars voor de expo "The holes will be filled again" die vanaf vandaag te zien is. undefined