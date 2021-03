Het is opletten geblazen in Antwerpen. De hevige wind leidt tot stormachtig weer. Het KMI kondigde code geel af. De rukwinden lopen op tot 80 of zelfs 90 kilometer per uur. Het vaccinatiecentrum op Spoor Oost moest zo’n 400 mensen die vanmiddag een prik zouden krijgen naar huis sturen of laten weten dat ze nu even niet kunnen komen. Het vaccinatiecentrum sloot tijdelijk de deuren.