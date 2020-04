Duitse topviroloog verwacht tweede golf van besmettingen in het najaar

De Viroloog die in 2003 het bestaan van het SARS-virus ontdekte, waarschuwt nu voor een tweede golf van coronabesmettingen in het najaar.

Christian Drosten, vooraanstaand viroloog, waarschuwt voor een dodelijke tweede coronagolf in het najaar. Drosten is de man die Bondskanselier Merkel adviseert in de strijd tegen het coronavirus. Duitsland doet het met 61 doden per miljoen inwoners opvallend goed in de strijd tegen covid-19. Volgens de viroloog heerst er nu een vals gevoel van veilligheid nu er gunstige cijfers worden gecommuniceerd. Maar volgens Christian Drosten zal de tweede golf zeker zo hard toeslaan en volstaan de huidige maatregelen niet.

(Bron : Mediahuis en HLN- foto © Belga)