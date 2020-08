De Antwerpse politie heeft sinds het begin van de coronacrisis, in maart, bijna 5.000 processen-verbaal opgesteld. Sinds de tweede golf is het aantal pv's opnieuw gestegen. De politie moest 84 mensen bekeuren die de avondklok negeerden, maar het grootst aantal overtredingen gaat over het niet dragen van een mondmasker.502 mensen kregen een proces-verbaal omdat ze hun mondmasker niet droegen of bij zich hadden op het openbaar vervoer of voor publiek toegankelijke plaatsen.