Duiveluitdrijver, die Antwerps meisje folterde, op lijst 'meest gezochte criminelen'

Dit weekend trekken vrijwilligers van Damiaanactie de straat op om de traditionele stiftjes te verkopen. De financiële steun die ze zo verzamelen wordt wereldwijd gebruikt voor hulp aan tuberculose- en leprapatiënten.Samen met drie Antwerpse jongeren was atv getuige van het werk van Damiaanactie in India. En daar stelden we vast dat de organisatie ook in de meest uitzichtloze situaties het verschil kan maken.