Duivenprobleem brug in Berchem wordt aangepakt

Het VBO, het verbond van Belgische ondernemingen, gelooft niet in een volledige kernuitstap in 2025. Er gebeurt te weinig om andere en hernieuwbare energiebronnen bij te creëren. Als we een aanvaardbare energieprijs en genoeg energie willen behouden, dan moeten we misschien wel 3 kerncentrales openhouden. Dat zegt VBO-kopman Pieter Timmermans. Hij wordt daarin bijgetreden door energie-expert André Jurres.