Duizenden liters benzine getankt met gekopieerde tankkaarten

Het openbaar ministerie heeft celstraffen van vijftien maanden tot vier jaar gevorderd voor acht mannen die vervolgd worden voor een fraude met tankkaarten.

Ze braken in vrachtwagens in, kopieerden de kaarten en gingen vervolgens honderden liters tanken op kosten van de slachtoffers. Die merkten pas iets op toen ze gepeperde facturen gepresenteerd kregen. Een vishandel uit Essen ontving in april 2016 een halfmaandelijkse factuur van 15.555 euro, terwijl die doorgaans ongeveer 2.000 euro bedraagt. Er waren ook honderden liters ineens getankt, maar geen enkel voertuig van de vishandel beschikte over zo'n grote tank. Al snel werd de link gelegd met een inbraak in hun voertuigen, een maand eerder. Er leek toen niets gestolen, maar wellicht hadden de daders toen de info op de magneetstrip van de tankkaarten gekopieerd op blanco kaarten.

Maciej K. werd op 5 april 2016 gearresteerd aan het Total-benzinestation in Kalmthout. Hij had met een gekopieerde kaart van de vishandel diesel getankt in een groot vat van duizend liter dat hij in zijn bestelwagen had staan. Maciej K. had de kaart van Murat O. gekregen, die samen met Yassine R. de drijvende kracht was achter de tankkaartfraude. Ze betaalden drie kompanen, onder wie Maciej K., een kleine vergoeding om met de gekopieerde kaarten naar benzinestations te gaan en grote vaten te vullen met diesel. Eén van de vaste afnemers van de brandstof was Ahmet Y., die een transportbedrijf heeft. Hij kocht de diesel aan de helft van de prijs en liet zijn drie vrachtwagens vaak ook rechtstreeks voltanken met de gekopieerde kaarten.

Het gerecht nam zijn vrachtwagens in beslag en de procureur vorderde de verbeurdverklaring. Drie bedrijven, die slachtoffer werden van de tankkaartfraude, stelden zich burgerlijke partij en eisen in totaal ongeveer 40.000 euro schadevergoeding. Vonnis op 21 februari