Duizenden mensen keerden besmet terug van reis

Zowat 2.500 tot 5.000 mensen zijn na de kerstvakantie met een coronabesmetting teruggekeerd van hun reis in het buitenland. Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs vandaag in de kranten van Mediahuis.

Vooral terugkeerders uit Midden- en Oost-Europa bleken in hoge mate besmet. Volgens Molenberghs hebben in de tweede week van de kerstvakantie 80.000 mensen een passenger locator form ingevuld. Van die 80.000 is nog maar 11 procent getest, zegt Molenberghs. En van hen blijkt 3,7 procent besmet. 'Als je dat percentage extrapoleert naar alle 80.000 kom je aan een drieduizendtal besmettingen. Maar er zijn ook veel reizigers die dat formulier niet ingevuld hebben', zegt hij. Vandaar zijn schatting dat het er mogelijk vijfduizend zijn.

De percentages per land verschillen enorm. Er zijn landen in Midden- en Oost-Europa waar dertien procent positief bleek. 'Daar was de aard van de reis natuurlijk ook vaak anders: daar gaat het niet om mensen die alleen in een vakantiehuisje zijn gaan zitten, maar om mensen die op familiebezoek gingen en daar dus nauw contact hebben gehad', zegt Molenberghs. De cijfers tonen aan dat het cruciaal is dat de quarantaine goed opgevolgd wordt, klinkt het nog.

(bron : Mediahuis - foto Pixabay)