Duizenden werklozen stempelen al langer dan 20 jaar

Ondernemersorganisatie Voka zegt dat de VDAB te weinig controleert of werklozen genoeg moeite doen om aan werk te raken.Voka Antwerpen Waasland reageert hier mee op het bericht dat interimbureau ASAP heftruckchauffeurs in Polen gaat zoeken. Er zijn nochtans zo'n 47 000 werkzoekenden in de regio Antwerpen.