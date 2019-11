Dunkin' Donuts komt wellicht naar Antwerpen

Volgens het magazine RetailTrends opent er volgend jaar een filiaal van Dunkin' Donuts in Antwerpen.

Antwerpen en lekkernijen gaan hand in hand. Daarom ook dat hier de beste chocolatiers, patissiers en voedingspeciaalzaken aanwezig zijn. Dat ontgaat ook grote ketens niet. Zo overweegt de donutketen Dunkin' Donuts om volgend jaar een vestiging in Antwerpen te openen. Maar voorlopig is het nog niet duidelijk wanneer precies en waar de donut-winkel zal openen. Dunkin' Donuts is al sinds 1950 in de Verenigde Staten op de markt.

