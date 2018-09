Duplicaat oproepingsbrief aanvragen kan pas vanaf 8 oktober

De stad Antwerpen krijgt al veel vragen van burgers binnen voor duplicaten van hun oproepingsbrief, omdat ze vermoeden dat die verloren is geraakt. Tot en met eind deze week worden er echter nog oproepingsbrieven verstuurd. Wie op 8 oktober nog geen brief heeft ontvangen, kan vanaf dan een duplicaat aanvragen.

Op zondag 14 oktober vinden de verkiezingen plaats voor de gemeenteraad, provincieraad en districtsraad. Wie gaat stemmen moet zijn identiteitskaart en oproepingsbrief meenemen. De laatste oproepingsbrieven worden eind deze week verzonden. Het is dus normaal dat sommige burgers hun brief pas de eerste week van oktober ontvangen.

Wie op maandag 8 oktober nog geen oproepingsbrief heeft ontvangen (of zijn brief verloren is), kan een duplicaat aanvragen. Een duplicaat aanvragen kan dus pas vanaf 8 oktober. Daarvoor moet de aanvrager langs een stadsloket gaan of een mail sturen naar verkiezingen.2018@stad.antwerpen.be. De volledige procedure staat op www.antwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

Wie op zaterdag 13 of zondag 14 oktober nog een duplicaat nodig heeft, kan ook terecht bij een aantal stadsloketten of kan een mail sturen. Dit kan enkel voor 12 uur. Ook deze procedure staat op de website.

(Bericht : Stad Antwerpen)

(Foto : © Belga)