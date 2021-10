Naar de sport. In het korfbal spelen de Belgian Diamonds, de nationale ploeg, vanavond de finale van het Europees Kampioenschap. De Belgen namen gisteravond makkelijk de maat van Engeland. 24-12 werd het. De tegenstander in de finale is - hoe kan het ook anders - Nederland. Dat speelde Duitsland compleet in de vernieling.