Duurzame antiterreurmaatregelen op Meir van kracht

Een meisje van 3 is vanmorgen zwaargewond geraakt bij een ongeval met een bus in Hoboken. Het kind is niet in levensgevaar. Haar moeder had haar aan de hand toen ze op de bus wilde stappen, en de moeder had ook nog een baby in een kinderwagen bij zich. De kinderwagen stond al op de bus toen de deuren dicht gingen en de bus vertrok. Het oudste kind viel van het verhoogde perron en kwam onder de wielen van de bus terecht.