E-step haalt 63 km per uur

Vanmorgen heeft het fietsteam Orida een snelle stepper doen stoppen. Hij reed met een elektrische step over het fietspad aan de Pelikaanstraat en de inspecteurs vermoedden dat de snelheid aan de hoge kant was. Het toestel werd met twee motoren aangedreven en op de curvometer haalde de step 63 km/uur wat na wettelijke aftrek nog een snelheid van 55 km/u is. De step is in beslag genomen omdat ze niet verzekerd was, niet ingeschreven stond en niet was goedgekeurd voor het gebruik op de openbare weg.