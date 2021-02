E19 richting Antwerpen nagenoeg volledig versperd in Kontich na ongeval

Op de E19 richting Antwerpen is er al de hele voormiddag sprake van zware verkeershinder door een ongeval ter hoogte van Kontich. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Twee personenwagens kwamen er met elkaar in aanrijding en de afhandeling neemt heel wat tijd in beslag. De hulpdiensten hebben zowat de hele breedte van de snelweg moeten innemen, het verkeer kan alleen nog passeren via de pechstrook. Het ongeval gebeurde omstreeks 9.30 uur en om 11.15 uur was de takeling van de voertuigen nog steeds niet begonnen. De hulpdiensten moesten een van de wagens openknippen en het dak verwijderen om een gewonde inzittende te bevrijden. Het ongeval veroorzaakt een 9 kilometer lange file vanaf Mechelen. Het Verkeerscentrum raadt aan om over langere afstand vanuit Brussel richting Antwerpen de A12 te nemen. Vanuit Mechelen kan je ook beter via de N16 en vervolgens de A12 naar Antwerpen rijden.

(Archieffoto Pixabay)