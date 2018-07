E19 richting Antwerpen volledig dicht door ongeval ter hoogte van Brecht

De E19 Breda-Antwerpen is maandagochtend door een ongeval volledig versperd geraakt richting Antwerpen ter hoogte van Brecht. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

De locatie van het ongeval ligt tussen de af- en oprit van Brecht, waardoor het verkeer er via die weg wel langs kan. Dat gaat echter gepaard met lange wachttijden. Er staat omstreeks 8.15 uur al een file van voor Loenhout. Over de ernst van het ongeval is nog maar weinig bekend. 'Een bestelwagen is er achteraan op een vrachtwagen ingereden in de staart van een file', zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. 'Aanvankelijk was er nog één rijstrook vrij, maar die hebben de hulpdiensten nu ook ingenomen om alles te kunnen afhandelen. Een prognose is er niet.' Het verkeer over langere afstand vanuit Nederland kan volgens het Verkeerscentrum tot nader order beter voor de A12 langs Bergen-op-Zoom kiezen.

Bron: Belga