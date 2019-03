Op de E19 richting Antwerpen, net voorbij de uitrit Loenhout, is de weg weer vrijgemaakt.

Vanochtend gebeurde daar een zwaar ongeval met twee vrachtwagens. Een van die vrachtwagens ging dwars over de snelweg, waardoor de rijrichting volledig was afgesloten. Maar sinds iets na 13 uur is de rijbaan dus opnieuw vrijgegeven.