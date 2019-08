E313 vanochtend volledig versperd door ongeval

De E313 was vanochtend volledig versperd richting Hasselt door een ernstig ongeval ter hoogte van Herentals-West. Alle verkeer moest de snelweg verlaten in Ranst en daar de E34 nemen in de richting van Nederland.

het ging om twee ongevallen. Door een eerste, kleiner ongeval waren er al twee rijstroken versperd geraakt en was er file ontstaan. In de staart van die file reden twee vrachtwagens en een bestelwagen op elkaar in. De bestuurder van de bestelwagen raakte zwaargewond, een van de vrachtwagenbestuurders liep lichte verwondingen op.

(foto : GvA - BFM)